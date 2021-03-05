В прокуратуре Татарстана рассказали подробности убийства мальчика матерью в Васильево

В прокуратуре Татарстана рассказали новые подробности трагедии в Васильево. По версии следствия, мать убила ребенка, а затем покончила с собой.

Тела обнаружил хозяин жилища вчера, около 18 часов. Ему позвонила дочь, которая не могла попасть домой через запертые изнутри ворота, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Решается вопрос о проведении дополнительные экспертиз.

Известно, что у погибшей двое детей. Второй ребенок, девочка, в момент случившегося была в школе. Соседи характеризовали семью положительно.