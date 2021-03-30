В Зеленодольске возбудили уголовное дело по факту ранения собаки из арбалета

В Зеленодольске по требованию прокуратуры возбудили уголовное дело по факту ранения собаки из арбалета. Дело заведено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Процессуальное решение принято отделом дознания МВД России по Зеленодольскому району РТ 26 марта, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана. Расследование уголовного дело взято на контроль в прокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе прокуратура Зеленодольска провела проверку по сообщению в соцсетях об обнаружении в поселке Васильево собаки со стрелой от арбалета в голове. Надзорное ведомство усмотрело в действиях неустановленных лиц признаки преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ. Материалы передали в отдел дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.

Источник: соцсети



Сообщение о том, что в собаку из арбалета выстрелил неизвестный мужчина, появилось в соцсетях. Волонтерам удалось поймать собаку и извлечь стрелу. Собаку символично назвали Стрелкой. После лечения собака будет находиться в приюте «Кот и пес» в селе Айша Зеленодольского района.

