На место взрыва в Зеленодольске прибыл глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольск на место взрыва в жилом доме прибыл глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района РТ.

Он обсудил вместе с жильцами дальнейшую судьбу дома. Здание было построено в 1974 году, в нем — 50 квартир.

Сегодня жители не смогли попасть в свои квартиры. Однако их заверили, что завтра утром в сопровождении специалистов они смогут забрать все нужные вещи из своих квартир.

Сегодня утром специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» уже приступили к предварительному осмотру повреждений конструкций дома на месте аварии. Главный инженер «Татинвестгражданпроекта» Александр Луценко рассказал, что эксперты должны оценить состояние несущих конструкций для дальнейшей разработки перечня противоаварийных мероприятий. Специалистам предстоит разработать план по восстановлению теплового контура, чтобы избежать промерзания коммуникаций. Работы по восстановлению могут занимать от одной недели до месяца.

После взрыва большинство жильцов разъехались по родственникам и знакомым, остальные 18 человек разместили в санатории «Волга», их обеспечили горячим питанием. В доме проживают 96 человек, их всех сразу эвакуировали. В результате трагедии погибли два человека.



Татьяна Леухина