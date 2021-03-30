Глава ФЛГР Вяльбе: «Считаю, что Губерниев просто базарная баба»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о комментаторе телеканала «Матч ТВ» Дмитрии Губерниеве.

«Человеку нужны какие-то хайпы, он таким образом их себе зарабатывает. Руководство телеканала считает, что он великий комментатор. Я считаю, что он просто базарная баба, вот и все», — сказала Вяльбе.

Фото: guberniev.tv

Такой ответ глава российских лыж дала на вопрос о критике со стороны Губерниева в адрес фильма «Белый снег», посвященного отечественным лыжникам.

Напомним, ранее Вяльбе поставила под сомнение победы Норвегии на ЧМ-2021 по лыжным гонкам.