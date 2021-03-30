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Сайт президента России оказался временно недоступным

11:00, 30.03.2021
Сайт президента России оказался временно недоступным
Фото: скриншот

Сайт президента России оказался временно недоступным. О сбое сообщили пользователи соцсетей.

Kremlin.ru не функционировал начиная с 10 часов утра. На момент публикации сайт вновь заработал.

Ранее при этом почти одновременно с заявлением Роскомнадзора об ограничении скорости доступа к Twitter появились перебои в работе других сайтов в России. В частности, заметили некачественную работу сервисов пользователи «Ростелекома» в крупных городах России. Также не работали сайты госорганов.

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