Сайт президента России оказался временно недоступным
Сайт президента России оказался временно недоступным. О сбое сообщили пользователи соцсетей.
Kremlin.ru не функционировал начиная с 10 часов утра. На момент публикации сайт вновь заработал.
Ранее при этом почти одновременно с заявлением Роскомнадзора об ограничении скорости доступа к Twitter появились перебои в работе других сайтов в России. В частности, заметили некачественную работу сервисов пользователи «Ростелекома» в крупных городах России. Также не работали сайты госорганов.
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