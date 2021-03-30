Верховный суд РТ узаконил приговор по делу ГК «ФОН»

Фото: "Реальное время"

Анатолий Ливада остается за решеткой, Диана Ахметзянова — на воле. Такое решение сегодня вынес Верховный суд Татарстана по уголовному делу основателей ГК «ФОН», утвердив их приговор, сообщает из суда журналист «Реального времени».



В заседании участвовали осужденная Ахметзянова и шесть потерпевших. Любопытно, что первоначально никто из дольщиков «ФОНа» на заседании не поддержал позицию прокурора Ново-Савиновского района Казани Сергея Брынзы, который просил отменить приговор по делу, квалифицировать действия осужденных как мошенничество в особо крупном размере и назначить Ахметзяновой реальный срок.

В то же время в ходе прений три дольщицы потребовали для соратницы основателя строгого наказания. «Неужели мое государство не может меня защитить от таких нерадивых людей?!» — возмутилась одна из потерпевших.

На строгом наказании «с учетом количества потерпевших и суммы ущерба» настаивала представитель прокуратуры РТ Гулина Галимова, поддержавшая представление Ново-Савиновского прокурора. По ее мнению, райсуд неверно оценил представленные доказательства, подтверждающие, что осужденные действовали с прямым умыслом на хищение и предвидели опасные последствия для дольщиков.

Адвокаты осужденных Всеволод Добрынин и Оксана Галоганова настаивали на законности приговора. По их мнению, в апелляционном представлении прокурор вышел за пределы предъявленного обвинения и отверг выводы суда относительно неучета реальных затрат застройщика при проведении экспертиз в ходе предварительного следствия.

Осужденная Диана Ахметзянова на заседании признала лишь факт привлечения денежных средств дольщиков до получения разрешений на строительство объектов. «Я старалась сделать максимум, чтобы достроить дома», — настаивала она.

Напомним, по решению райсуда, Анатолию Ливаде дали 4 года и 10 месяцев колонии общего режима, Диане Ахметзяновой — 3 года лишения свободы с испытательным сроком в 4 года.

С учетом нормы о зачете сроков в СИЗО и под домашним арестом основателю ГК «ФОН» осталось сидеть 2,5 месяца в случае, если приговор вступит в силу.

Сенсационный результат процесса по делу «ФОНа» был оглашен 1 февраля: райсуд посчитал недоказанным обвинение в аферах на 2,6 млрд рублей при строительстве казанских ЖК «Симфония», «Царицынский Бугор» и «Солнечный город». Действия подсудимых были квалифицированы по более мягкой статье — 165 УК РФ, то есть причинение потерпевшим дольщикам имущественного вреда без цели хищения их средств, но путем введения их в заблуждение и злоупотребления их доверием относительно законности строек. Согласно приговору работы на «фоновских» объектах начинались до выдачи официальных разрешений на строительство.

Осужденный Анатолий Ливада от участия в заседании по видеосвязи с СИЗО отказался. Ему осталось сидеть 2,5 месяца.