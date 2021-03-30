Приговор бывшему проректору КНИТУ-КХТИ Александру Кочневу огласят 2 апреля

Приговор бывшему проректору КНИТУ-КХТИ Александру Кочневу будет оглашен 2 апреля. Об этом передает корреспондент «Реального времени» из зала суда.

Гособвинитель настаивает на 4 годах в колонии общего режима, а сторона защиты просит об условном сроке. В качестве аргументов были упомянуты заслуги Кочнева в развитии отечественной науке и плохое состояние здоровья подсудимого. Кочнев на последнем слове полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

«Я понял, что не бог и не судьба наказывают нас, а мы сами своими дурацкими и глупыми поступками», — заявил он.

Кочнев дважды призвал суд назначить ему условный срок: «Именно так я смогу приносить пользу обществу, искупить содеянное».

Напомним, экс-проректора по учебно-методической работе Кочнева судят отдельно от семи его коллег во главе с бывшим ректором КХТИ Германом Дьяконовым, которому уже вынесли приговор. Их обвиняют в аферах с оборонными контрактами и благотворительной помощью «Газпрома». Ущерб следователь ГСУ МВД Татарстана оценили в 64,2 млн рублей.

