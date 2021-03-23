Экс-главу Ростехнадзора Поволжья перевели из реанимации и могут выписать через неделю

Фото: «Реальное время»

Сегодня Верховный суд РТ вновь не смог рассмотреть представление прокуратуры РТ о переводе бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова в СИЗО. Заседание было отложено по ходатайству защиты, делится подробностями из суда журналист «Реального времени».



Сам Борис Петров заседания апелляционной инстанции пропустил. На прошлой неделе его госпитализировали в реанимацию МКДЦ, однако уже к выходным, после улучшения состояния, перевели в кардиологическое отделение. На данный момент он по-прежнему находится в медицинском стационаре, однако уже может принимать передачи от родных, сообщил суду адвокат обвиняемого Рамиль Ахметгалиев.

«Он рассчитывает, что, возможно, на следующей неделе уже будет выписываться. Этот вопрос будет решаться в следующий понедельник», — проинформировал суд защитник и заявил ходатайство об отложении заседания для обеспечения явки самого обвиняемого. Он сообщил, что поскольку в апелляционном представлении прокуратура ссылается на неисследованные судом первой инстанции показания свидетелей, то его клиент желает лично высказаться в свою защиту.

Представитель прокуратуры посчитал ходатайство об отложении обоснованным. Суд пришел к тому же выводу и объявил перерыв до 30 марта.

Напомним, под домашним арестом Петров находится с 3 марта.



По версии сотрудников 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ, летом 2019 года подчиненные начальника управления Ростехнадзора трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали не нужные и не оказанные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт». И как только компания «Евростиль» перечислила на ее счет средства, разрешение было получено. Деньги пошли на взятку руководителю управления, полагают в Следкоме и УЭБиПК МВД Татарстана.

В посредничестве той взятке обвиняют бывшего подчиненного Петрова — экс-начальника Набережночелнинского отдела управления Ростехнадзора Рената Хакимова. Он также находится под домашним арестом.

Претензии в свой адрес Борис Петров отвергает. Трое его адвокатов указывают на отсутствие доказательств, что деньги со счета коммерческой фирмы имеют к нему какое-либо отношение.

Расследование продолжается.