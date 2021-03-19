Домашний арест на больничной койке: экс-глава Ростехнадзора Поволжья госпитализирован в МКДЦ

Фото: Ринат Назметдинов

Так и не смог рассмотреть протест прокуратуры Татарстана по делу Бориса Петрова сегодня Верховный суд республики. Заседание отложено на 23 марта. На нем надзорное ведомство намерено поддержать представление о замене домашнего ареста реальным обвиненному во взятке 1,48 млн рублей экс-главе Приволжского управления Ростехнадзора.



Петрова переведут из реанимации, но куда?

На заседании суда подтвердилась информация источников «Реального времени» о госпитализации ВИП-фигуранта. В ночь с 17 на 18 марта его на скорой доставили в реанимационное отделение МКДЦ в тяжелом состоянии. По данным на вечер вчерашнего дня, его состояние выровнялось настолько, что стало возможно телефонное общение с адвокатом.

На заседании выяснилось, что новым защитником Бориса Петрова стал известный далеко за пределами Казани адвокат Рамиль Ахметгалиев, в качестве правового аналитика международной группы «Агора» представлявший интересы мессенджера Telegram в спорах с ФСБ, позицию Всемирного конгресса ингушского народа в территориально-правовом споре с Чечней, а еще добившийся правок в шести федеральных законах РФ, включая закон о прокуратуре. Теперь он стал третьим защитником Петрова.



Новым защитником Бориса Петрова стал известный далеко за пределами Казани адвокат Рамиль Ахметгалиев. Фото: Ирина Плотникова

Ахметгалиев сообщил, что не смог попасть в реанимацию к своему клиенту и получить его письменное согласие на неучастие в рассмотрении представления прокурора. Устно, со слов защитника, Борис Петров выразил свое согласие.

Напомним, под домашним арестом Петров находится с 3 марта. По версии сотрудников 4-го отдела Следкома по РТ, подчиненные начальника Управления Ростехнадзора трижды отказывали застройщику в даче разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки завода стиральных машин Haier в Челнах, после чего навязали ненужные и неоказанные услуги коммерческой структуры «Промтехэксперт». И как только компания «Евростиль» перечислила на ее счет средства, разрешение было получено. По версии СК, деньги пошли на взятку руководителю управления.

Сегодня в Верховном суде представитель прокуратуры РТ предложил отложить заседание, чтобы получить подтверждение позиции обвиняемого. Суд поручил защитнику представить соответствующий документ за подписью Петрова в письменном виде.



Представитель прокуратуры РТ предложил отложить заседание, чтобы получить подтверждение позиции обвиняемого. Фото: Ирина Плотникова

Тяжесть состояния арестованного пациента сегодня не обсуждалась. Хотя прозвучала информация, что в ближайшее время его могут перевести из реанимационного в профильное отделение МКДЦ.

Обвинение Петрову предъявили еще до госпитализации

Как выяснило «Реальное время», бывший министр экологии Татарстана, который также 15 лет надзирал за опасными и техногенными объектами Поволжья, уже получил статус обвиняемого. Вину в преступлении не признал. Его адвокаты настаивают, что доказательств передачи Петрову каких-либо средств в материалах уголовного дела нет.

На заседании Приволжского райсуда по мере пресечения 3 марта он заявлял: «То, что мне предъявляют, — полный нонсенс».

Бывший министр экологии Татарстана, который также 15 лет надзирал за опасными и техногенными объектами Поволжья, уже получил статус обвиняемого. Фото: Ринат Назметдинов

С момента задержания 1 марта и до рассмотрения ходатайства следствия экс-руководителю Ростехнадзора трижды вызывали скорую помощь — один раз в Следком и дважды в полицейский изолятор временного содержания. А еще направляли на обследование в железнодорожную больницу.

«Несмотря на то, что он постоянно заявляет об ухудшении самочувствия, объективными доводами медработников это не подтверждается», — комментировал ситуацию в Приволжском суде следователь Дмитрий Линевич. По его просьбе к материалам дела приобщили рапорты оперативников УЭБиПК МВД РТ в подтверждение, что «Петровым принимались меры по симулированию — он отказывался принимать препараты, которые предоставляли медицинские работники, отказывался от укола для уменьшения артериального давления».

Защита опровергала доводы полицейских. «Сотрудник пишет, что Петров не стал рассасывать таблетку, полученную от медработника, — такого не было. Пишет, якобы Петров в туалете выплюнул таблетку... Но ваша честь, в туалет вместе с ним никто не заходил! — убеждал суд адвокат Андрей Олифир. — Как Петров симулирует, если он на второй этаж поднимался около 10 минут?»

Адвокат Елена Точилкина просила суд вызвать скорую своему клиенту — «для проверки его состояния, которое ставится под сомнение следователем». Фото: Ринат Назметдинов

На том же заседании адвокат Елена Точилкина просила суд вызвать скорую своему клиенту — «для проверки его состояния, которое ставится под сомнение следователем». Сам Борис Петров в итоге от вызова скорой отказался, хотя рассказал, что медики хотели забрать его в больницу еще из полицейского изолятора. Но этому что-то помешало.

В посредничестве в той взятке обвиняют бывшего подчиненного Петрова — экс-начальника Набережночелнинского отдела Управления Ростехнадзора Рената Хакимова.

По версии СК, руководитель Приволжского управления с целью получения взятки от представителя организации ООО «Энергоинжиниринг» — субподрядчика строительства завода стиральных машин Haier в Набережных Челнах, дал своим подчиненным указание помешать этой организации получить разрешение на ввод в эксплуатацию электроустановки для завода.

Подчиненные Петрова — Гайнутдинов и Хакимов — привлекли к выполнению работ по проверке еще две организации — АО «ВО Безопасность» и ООО «НТЦ Промтехэксперт», представители которых «выезжали на объекты Haier без участия сотрудников Ростехнадзора, самостоятельно, то есть подменяли собой должностных лиц, а затем представляли в Ростехнадзор неофициальные документы о якобы имеющихся нарушениях», пояснял на заседании по аресту представитель Следкома.

В посредничестве в той взятке обвиняют бывшего подчиненного Петрова — экс-начальника Набережночелнинского отдела Управления Ростехнадзора Рената Хакимова. Фото: ntr-24.ru

Дальше по указанию начальника управления, как полагают силовики, данные нарушения включались в отказные документы, после которых «Хакимов по указанию Петрова довел до заявителя — разрешение на ввод будет получено, если с подконтрольной Петрову организацией будет заключен фиктивный договор на оказание работ. Как только деньги перечислили, разрешение было подписано.

Ирина Плотникова