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В Зеленодольске 6 человек пострадали и один погиб в результате хлопка газа в девятиэтажке

06:19, 30.03.2021
В Зеленодольске 6 человек пострадали и один погиб в результате хлопка газа в девятиэтажке
Фото: mchs.tatarstan.ru

Шесть человек пострадали и один погиб в результате хлопка бытового газа в многоквартирном девятиэтажном доме в Зеленодольске, сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Хлопок произошел в одноподъездном 50-квартирном кирпичном доме 1974 года постройки. Произошло обрушение шести квартир на 7-м этаже и одной квартиры на 8-м этаже.

Сообщается, что после хлопка открытого горения не последовало.

Напомним, в Татарстане в 9-этажном одноподъездном кирпичном доме произошел хлопок газа. Сообщение поступило в 22.44 в понедельник, 29 марта. Из-под завалов спасли женщину, ее передали в медучреждение. Также в 23.27 нашли тело мужчины. Погибший мужчина, по неподтвержденным данным, был 1934 года рождения. На месте происшествия работают силы Зеленодольского пожарно-спасательного гарнизона. В Татарстане возбудили уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Зеленодольске.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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