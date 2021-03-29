В Татарстане женщину осудят за причинение ущерба государству на 750 тысяч рублей

В Татарстане 36-летнюю женщину обвиняют в причинении имущественного ущерба государству на 750 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура республики.



Следствие считает, что женщина по заключенному контракту с Министерством образования и науки РТ поставила в ГАПОУ «Дрожжановский техникум отраслевых технологий» не надлежащее техническому заданию на поставку оборудование — произведенную в 2014 году сеялку. Обвиняемая действовала от имени индивидуального предпринимателя с сентября по декабрь 2019-го.

Женщина полностью признала свою вину, ущерб возместила. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направят в Лениногорский городской суд для рассмотрения по существу.

Фото: vk.com

Ранее на заседании антикоррупционной комиссии при президенте Татарстана было объявлено о 62 лжевыпускниках и студентах Дрожжановского техникума отраслевых технологий и 12 фиктивных учащихся Апастовского аграрного колледжа.

Маргарита Головатенко