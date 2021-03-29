Умер заслуженный работник сельского хозяйства РТ, экс-председатель алексеевского колхоза «Алга» Мансур Халилов

Вчера, 28 марта, умер заслуженный работник сельского хозяйства Татарстана, бывший председатель колхоза «Алга» Алексеевского района Мансур Халилов. Руководство республики выразило соболезнования в связи с его смертью, передает пресс-служба президента РТ.

Халилов умер на 79-м году жизни. Он родился 6 августа 1942 года в селе Нижние Тиганы Алексеевского района Татарской АССР в крестьянской семье. После окончания Среднетиганской школы учился в Лаишевском училище на механизатора. В 1960 году начал работать в родном колхозе «Алга». Окончив в 1973 году Чувашскую советско-партийную школу, был назначен на должность главного экономиста колхоза.

В 1977 году Халилова единогласно избрали председателем колхоза «Алга». Под его руководством в течение 32 лет колхоз «Алга» занимал лидирующие позиции среди сельскохозяйственных предприятий республики: были построены коровники, телятники, свинарники, зернохранилища. Также построили детский сад, мечеть, фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры.

«Светлая память о Халилове Мансуре Сафовиче, профессионале высокого класса, навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.



Телеграмму с соболезнованиями подписали президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов, председатель Счетной палаты РТ Алексей Демидов, глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров и глава Алексеевского района РТ Сергей Демидов.

Татьяна Леухина