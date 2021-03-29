Прокуратура Казани потребовала наказать виновных после отравления угарным газом двух девушек в квартире

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку по факту отравления угарным газом двух девушек в квартире на улице Нурсултана Назарбаева. Обследование технического состояния газовых приборов показало, что приборы находятся в исправном состоянии. Однако специалисты выявили негерметичность дымоходов и вентиляционных каналов.



Инцидент произошел 12 марта. Из-за нарушения работы дымохода и вентиляционного канала две девушки 2000 года рождения отравились угарным газом в квартире. Их госпитализировали в городскую клиническую больницу №7 с диагнозом «отравление тяжелой и средней степени тяжести».



Управление многоквартирным домом осуществляет ЖСК «Волга-13». Компания не обеспечила своевременное выявление и устранение указанных недостатков.



В связи с ненадлежащим исполнением жилищного законодательства прокуратура внесла в адрес председателя ЖСК «Волга-13» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Акт прокурорского реагирования находится на стадии рассмотрения, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

В начале марта премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил провести проверки с привлечением специалистов газовых служб, Ростехнадзора и иных ведомств.



Татьяна Леухина