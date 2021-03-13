В Казани спасатели вызволили из квартиры двух девушек, которые отравились угарным газом

В Казани минувшей ночью спасатели помогли двум девушкам, которые отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Инцидент произошел в доме по улице Назарбаева 12 марта. Как сообщили экстренным службам, спасателям нужно открыть дверь в квартире. Там стало плохо двум 20-летним подругам. Об этом они ранее сообщили родителям, позже девушки не открывали дверь, не отвечали на звонки. Одна из них потеряла сознание. Спасатели разблокировали входную дверь и обеспечили доступ работников скорой помощи, газовой службы и сотрудников полиции.

Девушек госпитализировали в 7-ю горбольницу с диагнозами «отравление тяжелой степени тяжести» и «отравление средней степени тяжести».

Фото: pxhere.com

Предварительная причина происшествия — отсутствие тяги в дымоходе газового водонагревателя при плотно закрытых окнах.

Сегодня премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на фоне растущих случаев отравления угарным газом в республике поручил провести проверки с привлечением специалистов газовых служб, Ростехнадзора и иных ведомств. Песошин подчеркнул, что важным фактором является проверка квалификации работающих в газовых службах специалистов, а еще работников фирм, занимающихся установкой газового оборудования.