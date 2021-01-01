Астрономические обсерватории КФУ включили в предварительный список ЮНЕСКО

Астрономические обсерватории Казанского федерального университета включены в предварительный список ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба КФУ.



К номинации готовились давно — заявка на включение обсерваторий в предварительный список наследия России для включения в мировое наследие готовилась еще с декабря 2019 года. Сейчас она одобрена, но для включения в список ЮНЕСКО предстоит пройти еще несколько этапов.

По словам вице-президента Национального комитета ИКОМОС России Рафаэля Валеева, процесс номинирования становится все более сложным — для представления объектов на высоком научном, культурном, организационном уровнях требуется все больший объем исследований.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко