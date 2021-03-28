Военный комиссариат Татарстана опроверг фейк о том, что призывники весной получат повестки через соцсети

Военный комиссариат Татарстана опроверг сообщения о том, что весной 2021 года призывники будут получать повестки через соцсети или на электронную почту. Сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

«Оповещение граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, будет производиться в строгом соответствии с Федеральным законом 998г. 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства РФ 2006 г. №663, приказом министра обороны РФ 2007 г. №400», — говорится в документе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее в СМИ стали распространять сообщения о том, что повестки будут рассылаться призывникам через социальные сети или электронную почту. Новый метод будут применять в связи с эпидемиологической обстановкой, за рассылку якобы будет отвечать Центр специальной связи ФСО в РТ.

На этой неделе председатель призывных комиссий Казани — руководитель исполкома Рустем Гафаров поручил продолжить стартующую в апреле подготовку к весенней призывной кампании и информирование горожан о последствиях нарушения правил воинского учета.

