В Казани готовятся к весеннему призыву

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Председатель призывных комиссий Казани — руководитель исполкома Рустем Гафаров на заседании Координационного совета по содействию в организации призыва граждан на военную службу в Казани поручил продолжить стартующую в апреле подготовку к весенней призывной кампании и информирование горожан о последствиях нарушения правил воинского учета.



Гафаров сообщил, что службу в настоящее время несут 1,5 тысячи призванных в 2020 году казанцев, 37 от этой обязанности уклонилось. На службу этой весной должны отправиться около 700 казанцев. Руководитель исполкома призвал глав районов к координации этой работы: «Нужно заранее подготовиться к призывной кампании, узнать, где какие проблемы, какая ситуация в военкоматах каждого района, и лично разобраться с возникающими вопросами. Их нужно решать своевременно, а не с началом призыва».

Он напомнил, что за неявку в военкомат привлекают к ответственности: после первой повестки — к административной, а вот после второй — уже к уголовной.

Военный комиссар Ново-Савиновского и Авиастроительного районов Михаил Венедиктов напомнил, что переезд тоже не освобождает от ответственности за неявку: «Если, к примеру, человек переехал и не встал на учет в военкомате по месту пребывания или месту жительства, то он привлекается к административной ответственности». Сделать это нужно в течение двух недель».

Четверых из 37 уклонившихся от службы казанцев привлекли к уголовной ответственности и осудили, одного даже объявили в федеральный розыск. В отношении девяти человек ведутся следственные действия. В отношении остальных уголовное преследование прекращено, поскольку они решили пройти военную службу весной 2021 года. К административной ответственности привлекли 97 молодых жителей города, нарушивших правила воинского учета.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее «Реальное время» публиковало материал о том, как проходил осенний призыв в Татарстане.

Маргарита Головатенко