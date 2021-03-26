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В Казани затопило двор — жалобы жителей в систему «Народный контроль» не дали результата

15:58, 26.03.2021
В Казани затопило двор — жалобы жителей в систему «Народный контроль» не дали результата
Фото: скриншот

В Казани на улице Окольной, около дома 94/1, затопило двор. Пост с видео был опубликован в социальной сети.

Пользователь пишет, что было отправлено несколько жалоб в систему «Народный контроль», но проблему никто не решил.

На видео видно, что огромные лужи находятся на территории двора и их обойти практически невозможно.

«Реальное время» обратилось за комментарием в мэрию города. В пресс-службе Кировского и Московского районов пояснили, что вопрос находится в работе «УК ЖКХ Московского района».

«Коллеги работают над решением данной проблемы, воду откачивают», — отметили там

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, как дети вынуждены обходить огромную лужу по проезжей части, так как ливневки оказались замерзшими. Ролик был снят возле дома на Гвардейской, 54а. Из-за замерзшей ливневки талая вода осталась на асфальте. Прохожие вместе с детьми были вынуждены обегать огромную лужу по проезжей части.

Общество Татарстан
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