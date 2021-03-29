Памфилову переизбрали председателем ЦИК на пять лет

Эллу Памфилову переизбрали председателем комиссии на пять лет в результате тайного голосования. Об этом пишет «РИА Новости».

Кандидатуру Памфиловой представила член ЦИК Людмила Маркина. За нее проголосовали 14 членов комиссии.

Она занимает этот пост с 2016 года. Сегодня проходит первое заседание Центризбиркома в новом составе. На нем выбирают руководство комиссии: председателя, заместителя председателя и секретаря.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале марта СМИ узнали, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов ЦИК по президентской квоте. Действующего председателя комиссии Эллу Памфилову переназначили на новый срок.

О том, что Памфилова вновь сможет стать главой ЦИК, СМИ сообщали еще в декабре 2020 года. По данным источников газеты «Ведомости», решение принимал лично Путин.



Татьяна Леухина