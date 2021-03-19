СМИ: Путин переназначил Памфилову председателем ЦИК России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пяти членов ЦИКа по президентской квоте. Действующего председателя комиссии Эллу Памфилову переназначили на новый срок, пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в администрации главы государства.

Также Путин назначил членами комиссии декана факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова, председателя совета директоров ЭИСИ Андрея Шутова, члена президентского Совета по правам человека Игоря Борисова, руководителя аппарата Общественной палаты РФ Павла Андреева, главного советника управления внутренней политики президента Наталью Бударину. В новом составе нет секретаря ЦИКа Майи Гришиной. Газета отмечает, что у нее были разногласия с Памфиловой.



Сегодня завершилось формирование нового состава комиссии. В феврале Госдума и Совфед уже назначили по пять членов комиссии. Полномочия нового состава ЦИКа продлятся до 2026 года.

Центризбирком состоит из 15 членов с правом решающего голоса. Госдума, Совет федерации и президент назначают по пять членов комиссии.

Татьяна Леухина