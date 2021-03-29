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В России идет на спад дефицит новых машин в автосалонах

12:48, 29.03.2021
В России идет на спад дефицит новых машин в автосалонах
Фото: Максим Платонов

Идет на спад дефицит новых машин в российских автосалонах, сообщили ТАСС в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

«Дефицит сохраняется, хотя уже идет на спад», — заявили в пресс-службе организации.

С конца августа прошлого года начался дефицит новых авто в салонах. Основная причина произошедшего заключается в том, что были снижены объемы поставок из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что в 2021 году продажи новых автомобилей могут вырасти на 3—5% по отношению к прошлому году. Этот показатель может быть выше при условии роста доходов населения.

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