В России идет на спад дефицит новых машин в автосалонах

Фото: Максим Платонов

Идет на спад дефицит новых машин в российских автосалонах, сообщили ТАСС в ассоциации «Российские автомобильные дилеры».

«Дефицит сохраняется, хотя уже идет на спад», — заявили в пресс-службе организации.

С конца августа прошлого года начался дефицит новых авто в салонах. Основная причина произошедшего заключается в том, что были снижены объемы поставок из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что в 2021 году продажи новых автомобилей могут вырасти на 3—5% по отношению к прошлому году. Этот показатель может быть выше при условии роста доходов населения.

