Эксперты спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в 2021 году

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году продажи новых автомобилей могут вырасти на 3-5% по отношению к прошлому году, пишет «Российская газета» ссылаясь на прогнозы экспертов. Этот показатель может быть выше при условии роста доходов населения.

При этом ожидается, что российский рынок подержанных машин сохранится в том же объеме. Прогнозируемый рост объема продаж в этом сегменте составляет 1-2%.

Эксперты отмечают, что рост продаж автомобилей будет во втором полугодии текущего года. В первом квартале 2021 года на рынке сохранится дефицит машин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, Минпромторг РФ сообщил о запуске программ льготного автокредитования и лизинга с января 2021 года.



Татьяна Демина