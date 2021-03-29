В России упростят порядок предоставления льготных займов для самозанятых

В России упростят порядок предоставления льготных займов для самозанятых граждан: они смогут подавать заявки через портал госуслуг. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Упростим порядок предоставления такого займа гражданам, которые платят налог на профессиональный доход, то есть самозанятым», — цитирует ТАСС главу правительства РФ. Возможность подать заявку на получение льготного кредита через портал госуслуг появится у россиян до конца года.

Деньги самозанятые могут потратить на инвестиционные цели, рефинансирование и пополнение оборотных средств, добавил Мишустин. Представители малого бизнеса также смогут оформить льготную лизинговую поддержку.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в 2021 году самозанятые Татарстана получат дополнительную поддержку по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В его рамках реализуется региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».

Татьяна Демина