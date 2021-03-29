23,8 млрд рублей инвестиций вложили резиденты ТОСЭР в Татарстане

Фото: Максим Платонов

В Республике Татарстан работают пять территорий опережающего социально-экономического развития, в которых функционируют 113 резидентов. Они вложили 23,8 млрд рублей инвестиций. Также благодаря им создано свыше 10 тыс. рабочих мест, сообщают в пресс-службе Минэкономики РТ.

В 2021 году в реализации инвестпроектов произошли следующие изменения:

три резидента ТОСЭР «Нижнекамск» завершили строительство производственных помещений, еще один резидент приступил к строительным работам;

семь резидентов запустили производство — из них четыре на ТОСЭР «Нижнекамск» и три на ТОСЭР «Чистополь»;

шесть резидентов завершили монтаж оборудования и пусконаладочные работы — один резидент ТОСЭР «Нижнекамск», два резидента ТОСЭР «Чистополь», два резидента ТОСЭР «Зеленодольск» и один резидент ТОСЭР.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах сейчас доля предприятий ТОСЭР в экономике города составляет 8,1%. Пять лет назад этот показатель был равен 1,7%.

