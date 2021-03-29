В марте майнеры биткоина заработали $1,5 млрд — это новый рекорд

За 28 дней марта майнеры биткоина заработали $1,5 млрд, побив тем самым рекорд февраля в $1,36 млрд. Издание The Block прогнозирует, что по итогам текущего месяца их доход превысит $1,51 миллиарда.



Статистика показывает, что уже на протяжение более трех месяцев заработок майнеров превышает $1 млрд. В марте их суточный доход достиг $52,3 млн, став рекордным. Предыдущий рекорд был установлен месяцем ранее — в феврале 2021 года за неделю они заработали $354,4 млн, побив максимальные показатели, установленные в 2017 году.

В марте в результате добычи криптовалюты майнеры заработали $1,36 млрд (за один найденный блок они получают 6,25 биткоина). Еще $148 млн составили комиссии за обработку транзакций в Сети, пишет РБК.

Фото: pixabay.com

В четверг, 25 марта, курс биткоина во время торгов показал снижение более чем на 10%.



Татьяна Демина