Источник: в казанском цирке слон бросился на рабочего

Новое ЧП со слонами произошло в Казанском цирке. Из этого учреждения в больницу с переломами доставлен 19-летний сотрудник. Травмы были получены, когда «слон откинул рабочего в сторону», — передает источник «Реального времени» в правоохранительных органах.



По предварительным данным, нападение произошло в минувшие выходные, у пострадавшего — закрытый перелом левого плеча, трех ребер и двух грудных позвонков, а также сотрясение головного мозга.

Напомним, ранее в Казанском цирке во время выступления произошла драка слонов . Зрители не пострадали. Прокуратура Вахитовского района Казани с привлечением специалистов профильных контролирующих органов проводит проверку после происшествия. В надзорном ведомстве уже сообщили, что учреждение закрывать не планируется. Слонихи Дженни и Магда, подравшиеся во время выступления в Казанском цирке, пока не будут участвовать в шоу, однако репетиции продолжатся.

