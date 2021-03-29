С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли 950 тыс. тонн снега — на 35% больше, чем за прошлый сезон

С начала зимнего сезона с улиц Казани вывезли 950 тыс. тонн снега, что на 35% больше среднестатистических показателей за сезон, сообщили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города.

В среднем в сутки в Казани на дорогах и улицах работали 625 единиц техники, в дни ухудшения погоды задействовали до 950 единиц.

На снегоплавильных пунктах текущей зимой переработали 550 тыс. тонн снега, что составляет 58% от всего собранного на улицах Казани снега. Оставшуюся массу снега утилизировали на 16 временных местах складирования. После окончания зимнего сезона их очистят от остатков грязи и мусора, которые попали на них вместе со снегом.

С начала зимнего периода на казанских дорогах использовали 95 тыс. тонн противогололедных материалов, что на 45% больше по сравнению с прошлым сезоном.

В мэрии заявили, что дорожные службы приступили к очистке дорог и прилегающих участков от скопившейся за зиму грязи. При установлении в Казани постоянной температуры воздуха выше нуля начнется мойка очищенных дорог. Всю улично-дорожную сеть города площадью более 21 млн кв. метров планируют очистить к началу мая.

Период зимнего содержания дорог в Казани завершится 15 апреля.

Отметим, что в течение зимнего сезона жители Казани неоднократно жаловались на неочищенные снега улицы и дороги. Мэр города Ильсур Метшин объяснил существующие в городе проблемы с очисткой улиц и дорог от снега нехваткой рабочих.



В начале февраля прокуратура Казани внесла представление в адрес руководителя исполкома города по вопросу значительного количества осадков в виде снега и образования гололедицы. После его рассмотрения власти приняли решение усилить мероприятия по уборке снега с увеличением числа техники и ручной рабочей силы.

