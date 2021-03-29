В России могут усилить контроль за торговлей на рынках

Фото: Ринат Назметдинов

Федеральная налоговая служба и Министерство финансов РФ планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами службы.

Изменения могут внести в ряд законов («О контрольно-кассовой технике», «О розничных рынках», КоАП РФ). В частности, в планах ФНС минимизировать случаи, в которых на розничных рынках разрешается не применять ККТ, и обязать арендаторов торговых точек подтверждать наличие техники перед заключением соответствующего договора.

Управляющие рынками компании могут на постоянной основе обязать контролировать у арендаторов наличие зарегистрированной ККТ. В планах ФНС также ужесточить ответственность продавцов на розничных рынках путем упрощения порядка их привлечения к административной ответственности в виде предупреждения.



Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В пресс-службе ФНС обратили внимание, что поправки разработаны совместно с Минфином РФ и призваны обеспечить фактическую реализацию положений уже существующих норм.

Напомним, россияне могут через мобильное приложение «Проверка чека» проверить, «пробит» ли кассовый чек через контрольно-кассовую технику.



Татьяна Демина