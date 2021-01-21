Налоговики предложили покупателям проверять чек через мобильное приложение

Фото: Максим Платонов (архив)

Каждый покупатель через мобильное приложение «Проверка чека» (для платформы Android скачать можно через сервис Google Play, для платформы iOS — через сервис App Store) сможет быстро проверить, «пробит» ли кассовый чек через контрольно-кассовую технику, сообщила пресс-служба УФНС по РТ. Кроме того, проверить чек можно через сервис ФНС России по адресу: https://kkt-online.nalog.ru. «В случае установления нарушений есть возможность направить жалобу через мобильное приложение «Проверка чеков», — отмечается в сообщении ведомства.

Мобильное приложение «Проверка чека» заработало в рамках отраслевого проекта ФНС «Общественное питание». Проект направлен на увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-кассовой техники, и вывод предприятий общественного питания из теневого сектора. «В рамках проведения проекта будут определены причины, способствующие сокрытию выручки в сфере оказания услуг общественного питания, и выработаны механизмы, направленные для «обеления» данной сферы», — отмечается в сообщении.

В случае неприменения контрольно-кассовой техники налагается административный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 10 тысяч рублей; на юридических лиц — от 3/4 до полной суммы расчета без применения кассы, но не менее 30 тысяч рублей (ч. 2 ст. 14.5 КоАП).

Луиза Игнатьева