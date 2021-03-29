Татарстан — на 21-м месте в рейтинге регионов по зарплатам в маленьких городах

Фото: Максим Платонов

Самые большие зарплаты в маленьких населенных пунктах России наблюдаются в ЯНАО, Магаданской области и НАО, говорится в исследовании «РИА Новости».

Республика Татарстан оказалась на 21-м месте. На 20-м — Забайкальский край, а 22-е место заняла республика Карелия. В конце списка — республики Северного Кавказа и Ивановская область. Московская область находится только на 12-м месте в рейтинге.

Ранее Татарстан оказался на 38-м месте в рейтинге субъектов РФ с самыми высокими отраслевыми зарплатами по итогам 2020 года. Сферой с наивысшим заработком в прошлом году оказалась профессиональная и научная деятельность, средняя зарплата там составила 61 тысячу рублей.

