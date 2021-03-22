Самая большая зарплата в наиболее прибыльной отрасли Татарстана составила 61 тысячу

Татарстан оказался на 38-м месте в рейтинге субъектов РФ с самыми высокими отраслевыми зарплатами по итогам 2020 года. Сферой с наивысшим заработком в прошлом году оказалась профессиональная и научная деятельность, средняя зарплата там составила 61 тысячу рублей.

Самую высокую зарплату получают нефтяники на Сахалине. Средняя заплата за месяц там составляет 380 тыс. рублей. На втором месте московские финансисты с зарплатой в 189 тыс. рублей. Ямало-Ненецкий автономный округ замыкает тройку со средней зарплатой нефтяников в 174 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В конце рейтинга числятся Мордовия, Калмыкия, Псковская, Кировская области и Карачаево-Черкесия. Согласно рейтингу РИА «Новости», в этих регионах специалисты лучших отраслей в среднем не зарабатывают больше 45 тысяч рублей.

Ранее руководитель управления труда и занятости Орловской области Александр Сотников на заседании комитета областного Совета народных депутатов удивился отказу жителей региона работать за 15 тысяч рублей.



Ольга Плешкова