Коронавирусные ограничения в Татарстане могут снять в начале апреля

Коронавирусные ограничения в республике могут снять в начале апреля. Об этом сообщила замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



На снятие ограничений будут влиять такие показатели, как темп вакцинации и количество нарушений. По данным ведомства, за прошедшую неделю возрос процент нарушителей ограничений в разных объектах: торговля, общепит, образовательные учреждения.

«Ситуацию все-таки еще будем смотреть, по темпам вакцинации будем мониторить, все в совокупности. В начале апреля можно будет прийти к какому-то решению, наши предложения мы направим в правительство республики», — сказала Авдонина.



Ранее Роспотребнадзор рекомендовал правительству Татарстана не снимать ограничения еще до середины апреля.

Ольга Плешкова