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Управление образования Казани провело встречу с греческим профессором

12:14, 28.03.2021
Управление образования Казани провело встречу с греческим профессором
Фото: kzn.ru

Управление образования Казани провело онлайн встречу с греческим профессором Аггелики Паппа. Была обсуждена возможность сотрудничества с инновационным институтом I Love Dyslexia и некоммерческой организацией 3Dlexia Cosmos для участия в международном грантовом конкурсе Yidan Prize, сообщает пресс-служба города.

Греческий специалист Аггелики Паппа разработала методику обучения английскому языку для учащихся, которые испытывают трудности в изучении предмета.

Она эксперт в сфере образования, специализирующимся на преподавании английского языка как иностранного для учащихся с дислексией.

Ранее Татарстан оказался на 22-м месте среди 85 в рейтинге регионов по качеству образования.

ОбществоОбразование Татарстан
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