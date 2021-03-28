Минземимущество Татарстана выставило на продажу три иномарки за 3,3 млн

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В Республике Татарстан пройдут торги по продаже транспортных средств, сообщает Минземимущества РТ. Аукцион пройдет 18 мая.



Продается автомобиль BMW 750Li 2015 года выпуска, рыночная стоимость которого оценивается в 1,4 млн рублей. Отмечается, что шины у авто наполовину изношены, имеются сколы на покрытии кузова и трещина на лобовом стекле.

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Кроме того, выставлен на продажу Mercedes-Benz GL 500 4MATIC 2009. Он оценивается в 1 млн рублей, а Audi Q72012 года за 889,6 тыс. рублей. Автомобили в удовлетворительном состоянии.

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Ранее власти Татарстана выставили на продажу моторное судно Bombardier Utopia-185 почти за полмиллиона. Начальная цена катера 2007 года выпуска составляет 463 950 рублей. Аукцион пройдет в электронной форме 24 апреля. Подать заявку на участие можно до 23 апреля.

