Власти Татарстана продают катер за полмиллиона
Власти Татарстана выставили на продажу моторное судно Bombardier Utopia-185 почти за полмиллиона. Материалы торгов опубликованы на сайте Минземимущества РТ
Начальная цена катера 2007-го года выпуска составляет 463950 рублей. Аукцион пройдет в электронной форме 24 апреля. Подать заявку на участие можно до 23 апреля
Сообщается, что состояние катера оценивается как удовлетворительное. Судно выставляется на аукцион впервые.
Ранее власти Татарстана выставили на торги два Ford Explorer, Mercedes-Benz Sprinter и BMW X5.
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