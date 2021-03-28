В казанский музей соцбыта передали платье Инны Чуриковой и книгу Евгения Леонова

Фото: Казанский музей соцбыта

Коллекцию Музея социалистического быта Казани пополнили новыми экспонатами: личными вещами известных актеров Инны Чуриковой и Евгения Леонова. Платье артистки и книгу народного артиста СССР можно увидеть в экспозиции «Николай Караченцов. Жизнь и судьба».

В Казань пришло платье от модельера Славы Зайцева, сшитое специально для народной артистки СССР Инны Чуриковой. В этом платье она играла вместе с Николаем Караченцовым в спектакле «Сорри» театра «Ленком». Чурикова лично попросила руководство театра отправить платье в столицу Татарстана в качестве экспоната для выставки, посвященной актеру Николаю Караченцову. Семья народного артиста СССР Евгения Леонова отправила в казанский музей его книгу «Письмо сыну», сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе в казанском музее соцбыта сообщили, что получат гитару, личные вещи и семейные фотографии народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Их передала семья актера.

«Реальное время» побывало на выставке, посвященной знаменитому актеру. Подробности — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина