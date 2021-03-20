Вдова Караченцова подарила казанскому музею первую гитару мужа

Она рассказала о ночной чечетке, «скрипе несмазанной калитки» и о том, каким был великий актер

Фото: Максим Платонов

19 марта при поддержке Управления культуры Исполкома Казани в казанском Музее социалистического быта открылась постоянная экспозиция, посвященная актеру Николаю Караченцову. На церемонии открытия присутствовала вдова артиста — заслуженная артистка России Людмила Поргина. Семья Николая Петровича решила передать в дар казанскому музею фотографии из семейного архива, первую гитару Караченцова, шляпу, в которой снимался актер в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», и другие семейные реликвии. Подробности — в материале «Реального времени».

«Николай Петрович обладал настоящей мужской харизмой»

Казанский Музей соцбыта организует новую постоянную экспозицию. На сей раз Рустем Валиахметов обратился к творчеству Николая Караченцова — и к его вдове. Вчера в музее вспоминали звезду советского экрана. Символ целого поколения и «Ленкома» запомнился зрителю жизнерадостным, неординарным и смело смотрящим вперед.

Вдова артиста Людмила Поргина приезжала на открытие выставки — она привезла для нее и несколько уникальных экспонатов. Но о них — позже. Энергичная и обаятельная женщина с удивительно яркими голубыми глазами, Людмила Андреевна непринужденно общалась с гостями, расточая улыбки. Конечно, она много говорила о своем муже.

— Николай Петрович обладал настоящей мужской харизмой, — вспоминает Поргина. — Это был по-настоящему благородный человек. За 47 лет совместной жизни он ни разу не повысил на меня голос. Мой супруг не умел ругаться.

Караченцов всех женщин называл красавицами. При этом актеру было совершенно неважно, как они выглядят. Ему просто нравилось дарить положительные эмоции. Он очень любил своих друзей по театру, покорял окружающих вежливостью и хорошими манерами. Этот человек жил и трудился с достоинством, не жалуясь на судьбу. И даже расставался с жизнью он тоже спокойно.

— Даже когда он умирал, оставался верным себе, — рассказывает вдова. — Я его спросила: «Тебе, наверное, очень больно?» Он ответил: «Нет, не больно. Все хорошо. Я ухожу в лучший мир».



Караченцов и музыка

— Один из поклонников однажды написал Николаю: «А на хрен ты поешь? У тебя же не голос, а скрип какой-то несмазанной калитки! — рассказывает Поргина. — Муж ответил: «Спасибо за комплимент. В этом весь мой шарм».

Караченцова научил играть на гитаре... Владимир Высоцкий, еще один обладатель «скрипа несмазанной калитки». Артисты занимались в одной школе-студии на курсе выдающегося педагога Виктора Монюкова и часто общались. Владимир Семенович пел тогда блатные песни и только-только начинал работу над своими первыми произведениями.

— Николай Петрович очень любил творчество Высоцкого, — рассказывает Поргина. — Исполнял его песни так, что у слушателей на глаза наворачивались слезы. Впрочем, так он проживал каждую свою песню.

Однажды, во время спектакля «Юнона и Авось», на последних нотах романса «Я тебя никогда не забуду» одна зрительница, сидевшая в первом ряду, не справилась с эмоциями. Ее, громко кричавшую от ужаса, пришлось вывести из зала. Оказалось, дама решила, что Караченцову стало плохо — настолько актер сумел вжиться в роль. Зрителей всегда поражала его самоотдача. Даже если в зале сидело всего 10 человек, артист выкладывался на полную.

— В последние годы жизни мужа мы с ним любили приезжать в Петербург, — рассказывает вдова актера. — Заказывали такси и ехали к Адмиралтейству. «Я тебя никогда не забуду. Но я тебя еще увижу!» — повторял Николай Петрович.

В стенах Музея соцбыта песни Караченцова тоже вчера звучали. «Кленовый лист» и «Страдания» из кинофильма «Белые росы» в исполнении казанских музыкантов заставляли слушателей тепло улыбаться. Кстати, гостей пришло немного — всего человек 15. Но были среди присутствующих представители разных поколений: и седовласые господа, и совсем юные ребята с горящими глазами.

Семья

С телевизионного экрана, висящего на стене, на нас смотрит Николай Караченцов. Невысокий, темноволосый, совсем не актерской внешности и далекий от идеала мужской красоты. Простой человек, эдакий парень с соседней улицы. Мелькают кадры старых фильмов.

— А как он любил танцевать! — вспоминает Поргина. — Начнет выбивать чечетку — не остановишь. До половины четвертого утра мог отплясывать. Мне даже соседи звонили — ругались на то, что мы им спать мешаем.

Но всерьез на Караченцова никто не мог обижаться. Вдова говорит: его любили все — даже животные.

— В нашем доме всегда жили по нескольку собак и кошек. Мы подбирали их на улицах, во дворах. Часто питомцы были ранеными и больными. Лечили, ставили на ноги, раздавали знакомым...

Караченцов общался с братьями нашими меньшими на каком-то особом, только ему понятном языке. Звери никогда не проявляли агрессии в адрес артиста. Наоборот, будто боялись причинить ему боль.

— На съемках фильма «Электроник», в эпизоде с пистолетом, пес ни в какую не желал выбивать оружие из рук Николая Петровича, — рассказывает вдова. — Хвостатый подбегал к артисту и только нежно лизал его в лицо. Дрессировщице пришлось повысить на собаку голос и даже от души шлепнуть ее хворостиной по крупу. Только после этого мохнатая сделала то, что от нее требовалось.

Караченцов мечтал о настоящей крепкой семье, с детьми и животными. Чтобы дома его всегда кто-то ждал. Актер вырос в интернате и практически не знал, что такое тепло родного крова. Янина Евгеньевна, мать Николая Петровича, тоже профессиональная актриса, развелась с его отцом еще до рождения сына. Женщине пришлось выбирать: либо заниматься любимым делом, либо сменить работу на низкооплачиваемую и остаться рядом с ребенком. Выбор был сделан в пользу первого варианта...

— Поэтому когда на свет появился наш сын Андрей и Николай Петрович попросил меня посвятить себя семье, я согласилась, — рассказывает Поргина. — Да, по профессии я актриса. Но профессия не должна быть выше призвания. В первую очередь я — мать и жена.

Караченцов и Казань

Николая Петровича связывает со столицей Татарстана то, что его мать жила здесь в 50-е годы и работала балетмейстером-постановщиком при театре оперы и балета. Сам актер (фамилия которого, кстати, имеет тюркское происхождение) был частым гостем нашего города.

Казанский музей получил в подарок от близких Караченцова первую шестиструнную гитару артиста, его теннисные ракетки, спортивную форму и стопку семейных фотографий.

Помимо прочего, Людмила Поргина привезла с собой несколько костюмов, в которых Караченцов снимался в художественных фильмах. Среди презентованных раритетов — шляпа из знаменитого фильма «Человек с бульвара Капуцинов» и алый колпак из спектакля «Тиль».

А еще все желающие могли послушать CD–диски с антологией выступлений Николая Караченцова и полюбоваться открытками из серии «Актеры советского кино».

— Как приятно дарить все это вам, молодым, и тем, кто знал Николая Петровича лично, — завершила свое выступление Поргина. — Мой муж жил ради зрителя. Ради того, чтобы всех вас сделать счастливыми.

1 / 36 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов