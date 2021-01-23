В казанском музее соцбыта появятся личные вещи и гитара Караченцова

Фото: музей соцбыта

В казанском музее социалистического быта появятся гитара, личные вещи и семейные фотографии народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Их передала семья актера.

Эти экспонаты станут основой для будущей постоянной экспозиции о жизни артиста на сцене и вне ее. Ожидается, что в марте представители семьи актера во главе с его вдовой, заслуженной артисткой РФ Людмилой Поргиной прибудут в Казань и примут участие в ее открытии, сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

Фото: ru.wikipedia.org/Dmitry Rozhkov

Мама Караченцова — Янина Евгеньевна — в 50-е годы работала балетмейстером-постановщиком в театре оперы и балета. Сам актер неоднократно бывал в Казани

Советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов скончался 26 октября 2018 года в Москве. Артист ушел из жизни за день до своего 74-го дня рождения.



Караченцов известен по фильмам «Старший сын», «Собака на сене», «Человек с бульвара Капуцинов». Среди известных театральных работ — спектакль «Юнона и Авось».



Татьяна Леухина