Победительница ЧМ-2021 Щербакова набрала меньше баллов, чем Загитова на ЧМ-2019

Победительница чемпионата мира — 2021 по фигурному катанию в женском одиночном разряде Анна Щербакова набрала меньше баллов по итогам двух соревновательных дней, чем ее коллега Алина Загитова в 2019 году.

За свою короткую и произвольную программы россиянка получила от жюри 233,17 балла, что меньше показателей олимпийской чемпионки на мировом первенстве в японской Сайтаме на 4 пункта — 237,5 балла.

Фото: isu.org

Примечательно, что в своем выступлении Щербакова один раз исполнила прыжок в четыре оборота, из-за отсутствия которого эксперты сомневаются в разумности возвращения Загитовой в большой спорт и ее медальных перспективах на крупных турнирах.

После того, как россиянки заняли весь пьедестал почета на чемпионате мира — 2021, сборная Россия завоевала дополнительную квоту на Олимпийские игры — 2022 в женском одиночном катании.

О том, как выступление россиянок на ЧМ-2021 может повлиять на решение Загитовой о возобновлении карьеры, — читайте в материале «Реального времени».