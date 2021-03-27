Щербакова, Туктамышева и Трусова заняли весь пьедестал на ЧМ-2021

В столице Швеции Стокгольме закончились соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира-2021 по фигурному катанию.

Чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, которая удержала первое место после произвольных программ.

Серебряную награду завоевала Елизавета Туктамышева, тройку замкнула еще одна представительница России Александра Трусова. Главная конкурентка россиянок японка Рика Кихира стала лишь седьмой.

Фото: isu.org

Это первый случай в истории соревнований, когда весь пьедестал почета заняли российские фигуристки. Для тренера Этери Тутберидзе победа Щербаковой стала третьей подряд на чемпионатах мира. Ранее на мировых первенствах побеждали ее подопечные Евгения Медведева и Алина Загитова.

Напомним, Трусова после короткой программы занимала 12-е место и для выхода на третью строчку заявила на произвольную часть пять четверных прыжков.