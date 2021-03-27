Организаторы Евровидения вновь не допустили Белоруссию до участия в конкурсе

Белоруссия не сможет участвовать в Евровидении, так как исправленный вариант представленной страной песни вновь не соответствует правилам конкурса, заявили в Европейском вещательном союзе (ЕВС).

«Было решено, что новая заявка также не отвечает правилам конкурса, которые гарантируют, что он не используется в качестве политического инструмента», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте конкурса.

Организаторы Евровидения-2021 обратили внимание, что Белтелерадиокомпания (БТРК), отвечающая за участие Беларуси в конкурсе, не смогла представить песню в установленные сроки.

Председатель БТРК Иван Эйсмонт, являющийся членом ЕВС, назвал это решение политически мотивированным, пишет ТАСС. «На них просто надавили политики и хейтеры в социальных сетях», — заявил он.

10 марта ЕВС обратилась к Белоруссии с просьбой изменить версию представленной на конкурс песни или выбрать новую, так как композиция группы «Галасы ЗМеста» под названием «Я научу тебя» ставит под сомнение неполитический характер Евровидения. В ответ на это президент страны Александр Лукашенко заявил, что претензии Европейского вещательного союза к песне — хороший пиар для нее.



Группа «Галасы ЗМеста» в своих песнях открыто выступает против белорусской оппозиции и акций протеста. Припев песни, с которой коллектив собирался выступить на «Евровидении», звучит так: «Я научу тебя плясать под дудочку, Я научу тебя клевать на удочку, Я научу тебя ходить по струночке, Ты будешь всем доволен, рад всему».

Евровидение-2021 пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме под слоганом «Откройся».

Татьяна Демина