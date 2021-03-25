Матвиенко рассказала, когда в России могут снять все ограничения по коронавирусу

В России могут к осени снять ограничения, введенные из-за COVID-19, если в случае массовой вакцинации образуется коллективный иммунитет. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru

Россия оказалась одной из немногих стран, которая смогла достаточно устойчиво пройти период пандемии, в том числе благодаря четким действиям руководства страны, заметила она.

В Татарстане за последние сутки вакцинацию от коронавируса прошел 3 061 человек. Всего по состоянию на 24 марта прививку от коронавируса получил 117 021 татарстанец. Из них вторую дозу вакцины получили 75 364 человека. Массовая вакцинация населения от коронавируса в Татарстане и России началась 18 января. Прививку на сегодняшний день делают препаратом центра Гамалеи «Спутник V».

Татьяна Леухина