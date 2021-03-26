«Ирбис» и «Толпар» вышли в полуфинал плей-офф МХЛ

В Восточной конференции Молодежной хоккейной лиги определились полуфиналисты плей-офф Кубка Харламова.

Серию до трех побед успешно прошли казанский «Ирбис» и уфимский «Толпар».

Казанцы проиграли первый матч в Казани против «Белых медведей» из Челябинска, но смогли выиграть три следующих, обеспечив себе выход в следующий раунд.

«Толпар» для решения задачи получил прибавление в состав из главной команды системы «Салавата Юлаева» в лице нападающих Данила Башкирова и Родиона Амирова. Именно Данил в итоге и помог своим голом пройти нижегородскую «Чайку» — 3:1 в серии.

Фото: vk.com/tolpar_ufa

В полуфинале «Ирбис» и «Толпар» сыграют против победителей четвертьфиналов на Западе. Пока в сериях «Динамо» — «Красная Армия» и «Локо» — «СКА-1946» счет 2:0 в пользу первых команд.

Напомним, ранее «Ирбис» обыграл в 1/8 финала «Авто».