В Казани сняли на видео, как дети из-за замерзших ливневок обегают огромную лужу по проезжей части

Фото: кадр видео

В соцсети появилась видеозапись, как дети вынуждены обходить огромную лужу по проезжей части, так как ливневки оказались замерзшими.

Ролик был снят возле дома на Гвардейской, 54а. Из-за замерзшей ливневки талая вода осталась на асфальте. Прохожие вместе с детьми вынуждены обегать огромную лужу по проезжей части. По сообщению автора, заявка на то, чтобы прочистить ливневку, была подана 12 дней назад.

В Комитете внешнего благоустройства Казани уверяют, что заявку получили только вчера. Когда на место выехали сотрудники МУП «Городское благоустройство», подтоплений они не нашли.

«Тем не менее дежурной бригадой была проведена работа по очистке дождеприемных колодцев. Кроме того, Комитетом внешнего благоустройства было дано указание подрядной организации усилить контроль на данном участке и принять необходимые меры по нормативному водоотведению дождевых и талых вод», — ответили «Реальному времени» в Комитете по благоустройству Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани на содержание ливневой канализации в 2021 году из городского бюджета потратят 50 млн рублей.



Ольга Плешкова