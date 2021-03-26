СМИ: на Минздрав Татарстана возбудили уголовное дело из-за отсутствия лекарств для детей со СМА

СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело на Минздрав республики из-за отсутствия лекарственного обеспечения больных спинальной мышечной атрофией детей. Об этом изданию Znak.com рассказала жительница города Арска Алсу Галиуллина, ее слова СМИ подтвердила и мать больного СМА ребенка из Буинска.



По их словам, следователи опрашивают родителей детей с таким диагнозом. По делу опрашивают еще и сотрудников УФССП по Татарстану, которые, как сообщает издание, пытались неоднократно исполнить решения судов по обеспечению лекарствами больных детей.

Источник издания в силовых структурах подтвердил, что следствие действительно проводится: дело возбудили 17 марта по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Проверяются и действия чиновников — уже по ст. 315 УК РФ («Неисполнение решения суда»). Расследование поставлено на контроль центральным аппаратом СКР.

Также проверку организовала и прокуратура РТ. «Они поручили районным прокуратурам собрать данные и документы по всем деткам со СМА. Сейчас все семьи по очереди вызывают на прием», — рассказала Галиуллина. Ее в том числе опросили в Арской прокуратуре. Там интересовались данными детей, когда и кто ставил диагноз, когда родитель обращался за лечением и на каких основаниях Минздрав дал отказ. По словам Галиуллиной, в списке опрашиваемых семей из региона — 28 фамилий, ровно столько детей с таким диагнозом проживает в республике.

В республиканской прокуратуре изданию сообщили, что ведомство направляло президенту РТ Рустаму Минниханову требования выделить Минздраву РТ дополнительные средства на закупку этих лекарств еще в июле и ноябре 2020-го, однако рекомендацию власти проигнорировали. После этого надзорное ведомство инициировало вопрос о начале уголовного расследования.

По данным источника «Реального времени», дело расследуется давно. В Следкоме оставили ситуацию без комментариев.

Фото: vk.com

Ранее сообщалось, что Минздрав России намерен приобрести для Татарстана 300 мл дорогостоящего лекарства «Нусинерсен» (он же «Спинраза»), которое применяется для лечения редкого заболевания — спинальной мышечной атрофии (СМА). Это единственный зарегистрированный в России препарат, который помогает затормозить прогрессирующее заболевание. На закупку министерство потратит до 295 млн рублей. Поставить препарат должны не позднее 1 мая этого года.

Ранее ведомство сообщало, что в республике проживают 28 детей со спинальной мышечной атрофией. Расходы на лечение одного пациента в год ведомство оценило в 35 млн рублей — исходя из этого, лечение всех пациентов в течение года обойдется почти в миллиард рублей.

Больным со СМА в Татарстане ранее приходилось добиваться права получать дорогостоящее лекарство в судах — «Реальное время» подробно писало об этом. При этом, даже имея на руках вступившие в силу решения, пациенты не всегда могли получить лекарство. В начале марта жители провели у здания Кабинета министров Татарстана в Казани серию одиночных пикетов с требованием обеспечить детей «Спинразой».

Маргарита Головатенко