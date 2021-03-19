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300 драгоценных миллилитров: Татарстану закупают первую партию лекарств для детей со СМА

12:10, 19.03.2021
300 драгоценных миллилитров: Татарстану закупают первую партию лекарств для детей со СМА
Фото: sntat.ru

Деньги «Круга добра»

Минздрав России намерен приобрести для Татарстана 300 мл дорогостоящего лекарства «Нусинерсен» (он же «Спинраза»), которое применяется для лечения редкого заболевания спинальная мышечная атрофия (СМА). Это единственный зарегистрированный в России препарат, который помогает затормозить прогрессирующее заболевание. На закупку министерство потратит до 295 млн рублей. Поставить препарат должны не позднее 1 мая этого года.

В Минздраве Татарстана сообщили «Реальному времени», что 300 мл — это 60 флаконов (доз) лекарства. Республика оставляла заявку на 99 флаконов, в течение года планируются и другие поставки препарата.

По инструкции, лечение начинается с четырех доз: первые три дозы вводятся с интервалом 14 дней, четвертая доза вводится через 30 дней. Далее вводятся по одной дозе каждые 4 месяца.

Ранее ведомство сообщало, что в республике проживают 28 детей со спинальной мышечной атрофией. Расходы на лечение одного пациента в год ведомство оценило в 35 млн рублей — исходя из этого, лечение всех пациентов в течение года обойдется почти в миллиард рублей.

При этом Татарстан, по подсчетам «Реального времени», в апреле получит одну из самых крупных партий лекарства: столько же поставят в Краснодарский край, а Москва получит тысячу миллилитров лекарства, остальные регионы — меньше 300. Всего же Минздрав объявил тендеры на сумму в 7,3 млрд рублей.

В тендерах также упоминается, что закупка проводится в рамках реализации указа президента РФ о создании фонда «Круг добра». Этот фонд финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год. Первый транш фонду в размере 10 млрд рублей был направлен в феврале. Всего в 2021 году в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей.

Как больные со СМА борются за лекарство

Препарат детям назначается по медицинским показаниям врачебными комиссиями федеральных и региональных государственных медучреждений. Причем лечение должно быть предоставлено за счет средств регионального бюджета. Больным со СМА в Татарстане ранее приходилось добиваться права получать дорогостоящее лекарство в судах — «Реальное время» подробно писало об этом. При этом, даже имея на руках вступившие в силу решения, пациенты не всегда могли получить лекарство.

Одна из родительниц девушки со СМА, Ралия Абдрашитова, выходила на одиночный пикет к зданию Минздрава республики, чтобы привлечь внимание к ситуации с обеспечением ее дочери лекарством. В декабре 2020 года Вахитовский районный суд обязал Минздрав Татарстана бесплатно и на постоянной основе обеспечивать девушку лекарством «Спинраза», однако ведомство обжаловало это решение в Верховном суде (жалоба еще не рассмотрена). В своей жалобе министерство отметило, что у него отсутствуют средства для покупки «Спинразы», при этом оно не вправе самостоятельно принимать решения, приводящие к увеличению расходов бюджета, но суд это обстоятельство не учел.

Позднее заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева сообщила в местном телеэфире, что препараты для лечения этих пациентов поступят в Татарстан и другие регионы в апреле. «Препараты будут поступать в республику партиями, и будут обеспечены все дети», — сказала тогда Яркаева.

В начале марта Ралия Абдрашитова рассказала, что ее дочь Элину все же обеспечат лекарством. На этой неделе девушке ввели первую ампулу лекарства.

Александр Артемьев
ОбществоМедицина Татарстан
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