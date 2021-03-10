В Минздраве Татарстана рассказали, когда детей с СМА обеспечат лекарствами

В Татарстане дети со спинальной мышечной атрофией (СМА) получат необходимые препараты для лечения в апреле. Об этом сообщил представитель республиканского Минздрава.

Ранее ведомство направляло заявку в федеральный центр на обеспечение детей годовым запасом лекарства. Сегодня Минздрав РФ на совещании объявил, что все препараты для лечения пациентов поступят в Татарстан и в другие регионы в начале апреля 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минздраве РТ уточнили, что сейчас в республике проживают 28 детей со спинальной мышечной атрофией. Одна ампула «Спинразы» стоит порядка 5,6 миллиона рублей, на лечение одного ребенка в год необходимо примерно 35 миллионов рублей, передает «РИА Новости».

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, как в Татарстане родители больных СМА детей пытаются через суд добиться от государства предоставления дорогого лекарства. «Спинраза» — это единственный зарегистрированный в России препарат, который помогает затормозить прогрессирующее заболевание. Все подробности — в материале интернет-газеты.