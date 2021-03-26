Подозреваемого в поджоге опорного пункта полиции в казанских Дербышках арестовали до 24 мая

Советский районный суд Казани арестовал 33-летнего казанца Андрея Усачева — он подозревается в поджоге опорного пункта полиции в Дербышках. Казанец пробудет в СИЗО до 24 мая, сообщили в пресс-службе Советского райсуда.

Напомним, 24 марта мужчина поджег опорный пункт общественного порядка отдела полиции №14 УМВД России по Казани. В момент совершения преступления мужчина был пьян. В день происшествия он приходил в тот же опорный пункт до обеда — отмечаться как условно осужденный.

Все подробности дела — в материале «Реального времени».