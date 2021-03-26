За сутки в России обнаружили 9 167 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 9 167, до 4 501 859. Об этом сообщает оперативный штаб. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,2%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 10 880, до 4 120 161. Доля выздоровевших осталась на уровне 91,5%.

Умерло за сутки 405 человек, всего — 97 017 пациентов. Условная летальность выросла до 2,16%.

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