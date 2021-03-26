Татарстан стал лидером среди регионов России по числу убийств в январе

По итогам января 2021 года Татарстан стал лидером среди регионов России по числу убийств — 31. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то показатель увеличился на треть. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Генпрокуратуры.

На втором и третьем месте идут Красноярский край (26) и Кемеровская область (24). Количество убийств там сократилось на 3,7% и 17,2% соответственно.

Всего в России в январе было зарегистрировано 774 убийства с покушениями, год назад — 723.

Напомним, в январе было несколько громких убийств — в Казани 24-летняя девушка зарезала свою подругу, а в Пестричинском районе женщина убила брата и пыталась убедить следователей, что он сам ударил себя ножом во время приступа эпилепсии.